В январе-октябре 2019 г. организациями всех форм собственности в столице построено 5 тыс. новых квартир построено 5 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС Главном статистическом управлении Минска, введено в эксплуатацию 339,1 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 57,1 тыс. квадратных метров общей площади, или 16,8% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 45,9 тыс. квадратных метров.