Национальное кадастровое агентство обновило два слоя Публичной кадастровой карты Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, на электронном ресурсе стала доступна информация по избранным в Палату представителей Национального собрания Беларуси депутатам, а также обновлен слой с обозначенными зонами, где запрещены полеты авиамоделей.

В один клик пользователь может получить данные о фамилии, имени и отчестве победившего в том или ином избирательном округе кандидата в депутаты.

Также после официального опубликования на Национальном правовом портале Беларуси постановления Минобороны, касающегося запретных мест для авиамоделей, на Публичной кадастровой карте обновлен соответствующий слой «Зоны, запрещенные для использования авиамоделей/запретные/опасные».

Количество запрещенных для полетов зон с 80 увеличилось до 318. Их координаты записываются в формате «градусы и десятичные минуты» в отличие от более ранней системы «градусы, минуты и секунды широты и долготы».