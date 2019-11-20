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ЭКОНОМИКА РБ
НАЦИОНАЛЬНОЕ КАДАСТРОВОЕ АГЕНТСТВО ОБНОВИЛО ДВА СЛОЯ ПУБЛИЧНОЙ КАДАСТРОВОЙ КАРТЫ БЕЛАРУСИ
16:21 20.11.2019
Национальное кадастровое агентство обновило два слоя Публичной кадастровой карты Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, на электронном ресурсе стала доступна информация по избранным в Палату представителей Национального собрания Беларуси депутатам, а также обновлен слой с обозначенными зонами, где запрещены полеты авиамоделей.
В один клик пользователь может получить данные о фамилии, имени и отчестве победившего в том или ином избирательном округе кандидата в депутаты.
Также после официального опубликования на Национальном правовом портале Беларуси постановления Минобороны, касающегося запретных мест для авиамоделей, на Публичной кадастровой карте обновлен соответствующий слой «Зоны, запрещенные для использования авиамоделей/запретные/опасные».
Количество запрещенных для полетов зон с 80 увеличилось до 318. Их координаты записываются в формате «градусы и десятичные минуты» в отличие от более ранней системы «градусы, минуты и секунды широты и долготы».
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