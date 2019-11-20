На первом энергоблоке Белорусской АЭС ведутся предпусковые операции. Об этом 20 ноября сообщил заместитель министра энергетики Михаил Михадюк на 20-м заседании комиссии государств – участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях.

«На первом энергоблоке Белорусской АЭС ведутся предпусковые операции. На втором блоке, наряду со строительными работами, ведется монтаж основного технологического оборудования. Каждая операция, предпусковая и пусковая, расписана специальными программами, которые нельзя ни ускорить, ни обойти, потому что это технологический процесс. Сегодня мы готовимся к ключевому этапу в графике предпусковых операций – выходу на «горячую обкатку». После успешного завершения этого этапа начнутся загрузка топлива и так называемый «физический пуск». Если все сложится положительно в ходе работы, то мы выйдем на него в первом квартале 2020 года», – отметил М. Михадюк.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве энергетики, в мероприятии принимают участие члены комиссии, представители Исполкома СНГ, делегации государств — участников СНГ: Беларуси, Армении, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и России, другие заинтересованные.

Участникам мероприятия предстоит подвести итоги работы за предыдущий год, рассмотреть подготовленные экспертами международных рабочих групп Комиссии проекты новых документов по сотрудничеству в области мирного использования атомной энергии на ближайший период, а также ход реализации совместных проектов по различным направлениям деятельности.

«В 2020 году завершается действие двух основных документов, в рамках которых работает Комиссия. Это «Рамочная программа сотрудничества государств – участников СНГ в области мирного использования атомной энергии на период до 2020 года «Сотрудничество «АТОМ-СНГ» и План первоочередных мероприятий по ее реализации. Экспертами подготовлены проекты новых документов, которые определяют работу Комиссии на период до 2025 года с перспективой до 2030 года», – сказал М. Михадюк.

В течение рабочего дня комиссии предстоит обсудить широкий круг вопросов многостороннего сотрудничества в области ядерной энергетики. 21 ноября, согласно программы проведения 20-го заседания Комиссии, участники заседания посетят объекты Белорусской АЭС, побывают на площадке сооружения станции, в информационном и учебно-тренировочном центрах, а также осмотрят город энергетиков Островец и другие достопримечательности Островецкого края.

Комиссия государств – участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях образована в 1997 году. Комиссия является консультативным органом отраслевого сотрудничества, который координирует действия стран СНГ в сфере атомной энергетики, обеспечивает подготовку программ и проектов соглашений для их принятия руководящими органами СНГ в области мирного использования атомной энергии в целях повышения безопасности при эксплуатации объектов атомной отрасли.