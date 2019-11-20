ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
20.11.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


НА ПЕРВОМ ЭНЕРГОБЛОКЕ БЕЛАЭС ВЕДУТСЯ ПРЕДПУСКОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
15:44 20.11.2019

На первом энергоблоке Белорусской АЭС ведутся предпусковые операции. Об этом 20 ноября сообщил заместитель министра энергетики Михаил Михадюк на 20-м заседании комиссии государств – участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях.

«На первом энергоблоке Белорусской АЭС ведутся предпусковые операции. На втором блоке, наряду со строительными работами, ведется монтаж основного технологического оборудования. Каждая операция, предпусковая и пусковая, расписана специальными программами, которые нельзя ни ускорить, ни обойти, потому что это технологический процесс. Сегодня мы готовимся к ключевому этапу в графике предпусковых операций – выходу на «горячую обкатку». После успешного завершения этого этапа начнутся загрузка топлива и так называемый «физический пуск». Если все сложится положительно в ходе работы, то мы выйдем на него в первом квартале 2020 года», – отметил М. Михадюк.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве энергетики, в мероприятии принимают участие члены комиссии, представители Исполкома СНГ, делегации государств — участников СНГ: Беларуси, Армении, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и России, другие заинтересованные.

Участникам мероприятия предстоит подвести итоги работы за предыдущий год, рассмотреть подготовленные экспертами международных рабочих групп Комиссии проекты новых документов по сотрудничеству в области мирного использования атомной энергии на ближайший период, а также ход реализации совместных проектов по различным направлениям деятельности.

«В 2020 году завершается действие двух основных документов, в рамках которых работает Комиссия. Это «Рамочная программа сотрудничества государств – участников СНГ в области мирного использования атомной энергии на период до 2020 года «Сотрудничество «АТОМ-СНГ» и План первоочередных мероприятий по ее реализации. Экспертами подготовлены проекты новых документов, которые определяют работу Комиссии на период до 2025 года с перспективой до 2030 года», – сказал М. Михадюк.

В течение рабочего дня комиссии предстоит обсудить широкий круг вопросов многостороннего сотрудничества в области ядерной энергетики. 21 ноября, согласно программы проведения 20-го заседания Комиссии, участники заседания посетят объекты Белорусской АЭС, побывают на площадке сооружения станции, в информационном и учебно-тренировочном центрах, а также осмотрят город энергетиков Островец и другие достопримечательности Островецкого края.

Комиссия государств – участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях образована в 1997 году. Комиссия является консультативным органом отраслевого сотрудничества, который координирует действия стран СНГ в сфере атомной энергетики, обеспечивает подготовку программ и проектов соглашений для их принятия руководящими органами СНГ в области мирного использования атомной энергии в целях повышения безопасности при эксплуатации объектов атомной отрасли.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 21.11.2019
валюта курс
EUR 2.2667
USD 2.0476
RUB 3.2008
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.11.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2667 +0.0021
USD 2.0476 +0.0019
RUB 3.2008 -0.0072
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.11.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2650 2.2690
USD 2.0480 2.0510
RUB 3.1960 3.2000
подробнее

Конвертация в банках
на 20.11.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1050 1.1070
EUR/RUB 70.7500 71.1000
USD/RUB 63.9500 64.1500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте