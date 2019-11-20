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ЭКОНОМИКА РБ
СТУДЕНЧЕСКАЯ СБОРНАЯ БГУ СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШЕЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЕ РЕШЕНИЕ» НА МЕЖДУНАРОДНОМ БИЗНЕС-ХАКАТОНЕ В РИГЕ
15:13 20.11.2019
Студенческая сборная БГУ стала победителем в номинации «Лучшее социально значимое решение» на международном бизнес-хакатоне Baltic Sea Digital Event, который завершился 17 ноября в Риге (Латвия).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, в число «золотых» призеров вошли четверокурсники экономического факультета Артем Латышев и Станислав Качалко и третьекурсники ФПМИ Владислав Кизенков и Татьяна Полетаева. Форум разработчиков.
Белорусская команда работала над проектом для юридических лиц «Smart-голосование». Идея основана на применении технологии блокчейна и принципе смарт-контрактов, обеспечивающих надежное хранение информации и автоматизированный процесс обработки данных. В результате работы сборная БГУ отразила основные бизнес-процессы, представила алгоритм работы с базами данных и собрала прототип проекта в виде веб-сайта.
Абсолютным чемпионом стала команда студентов из Берлинского института техники и экономики. Также по результатам состязания были определены победители в номинациях «Лучшее решение прикладной задачи» (команда Санкт-Петербургского государственного университета) и «Лучшее образовательное решение, в том числе геймификация» (команда Московского физико-технического института). Всего участие в финале конкурса приняли 12 команд из Беларуси, Германии, Латвии, России и др.
В рамках бизнес-хакатона командам предлагалось за 24 часа разработать проект для одной из трех отраслей: «Государство и общество», «Финансы и торговля», «Образование и кадры». Для создания решений следовало использовать системы распределенного реестра, большие данные, новые производственные технологии (в том числе финансовые), промышленный интернет, технологии виртуальной и дополненной реальности и др.
Кроме того, перед участниками выступили ведущие эксперты в экономической сфере и IT-индустрии. Темами лекций стали технология «цифровых двойников» и применение инноваций в банковском деле.
Международное соревнование проводится для объединения молодых разработчиков, студентов профильных вузов и факультетов, предпринимателей и бизнесменов, работающих в ведущих IT-компаниях, с целью разработки перспективных решений по ведущим направлениям цифровой экономики.
Организатором мероприятия выступили Российский университет дружбы народов и Московский физико-технический институт.
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