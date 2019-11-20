ЭКОНОМИКА РБ

КОМИТЕТ ГОСКОНТРОЛЯ ОРГАНИЗОВАЛ ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ ПО ВОПРОСАМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ШКОЛ

13:58 20.11.2019 В Комитете государственного контроля, а также в комитетах государственного контроля областей организованы горячие линии по вопросам функционирования учреждений общего среднего образования. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, граждане могут сообщить о возможных нарушениях и недостатках в организации безопасного пребывания детей в школах по следующим телефонам: в Брестской области – 8 (0162) 21-18-76; в Витебской области – 8 (0212) 37-61-53; в Гомельской области – 8 (0232) 23-83-85, 23-83-68; в Гродненской области – 8 (0152) 79-88-40, 79-88-18, 79-88-19; в Минске – 8 (017) 328 66 83, 328-59-09; в Минской области – 8 (017) 331-64-59; в Могилевской области – 8 (0222) 62-48-97, 62-41-94, 62-54-22. Информацию на горячие линии можно сообщить до 16 декабря 2019 года. В настоящее время создана межведомственная рабочая группа, а также рабочие группы в регионах республики, в состав которых вошли представители Комитета госконтроля, Минобразования, Минздрава, Минжилкомхоза, МВД, МЧС, Госстандарта и их территориальных подразделений. В ближайшее время специалисты проведут проверки по вопросам, связанным с обеспечением соответствующих государственным стандартам условий пребывания детей в школах.