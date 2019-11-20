|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.11.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
КОМИТЕТ ГОСКОНТРОЛЯ ОРГАНИЗОВАЛ ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ ПО ВОПРОСАМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ШКОЛ
13:58 20.11.2019
В Комитете государственного контроля, а также в комитетах государственного контроля областей организованы горячие линии по вопросам функционирования учреждений общего среднего образования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, граждане могут сообщить о возможных нарушениях и недостатках в организации безопасного пребывания детей в школах по следующим телефонам:
в Брестской области – 8 (0162) 21-18-76;
в Витебской области – 8 (0212) 37-61-53;
в Гомельской области – 8 (0232) 23-83-85, 23-83-68;
в Гродненской области – 8 (0152) 79-88-40, 79-88-18, 79-88-19;
в Минске – 8 (017) 328 66 83, 328-59-09;
в Минской области – 8 (017) 331-64-59;
в Могилевской области – 8 (0222) 62-48-97, 62-41-94, 62-54-22.
Информацию на горячие линии можно сообщить до 16 декабря 2019 года.
В настоящее время создана межведомственная рабочая группа, а также рабочие группы в регионах республики, в состав которых вошли представители Комитета госконтроля, Минобразования, Минздрава, Минжилкомхоза, МВД, МЧС, Госстандарта и их территориальных подразделений. В ближайшее время специалисты проведут проверки по вопросам, связанным с обеспечением соответствующих государственным стандартам условий пребывания детей в школах.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.11.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 20.11.2019
Курсы в банках
на 20.11.2019
Конвертация в банках
на 20.11.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте