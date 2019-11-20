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ЭКОНОМИКА РБ


КОМИТЕТ ГОСКОНТРОЛЯ ОРГАНИЗОВАЛ ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ ПО ВОПРОСАМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ШКОЛ
13:58 20.11.2019

В Комитете государственного контроля, а также в комитетах государственного контроля областей организованы горячие линии по вопросам функционирования учреждений общего среднего образования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, граждане могут сообщить о возможных нарушениях и недостатках в организации безопасного пребывания детей в школах по следующим телефонам:

в Брестской области – 8 (0162) 21-18-76;

в Витебской области – 8 (0212) 37-61-53;

в Гомельской области – 8 (0232) 23-83-85, 23-83-68;

в Гродненской области – 8 (0152) 79-88-40, 79-88-18, 79-88-19;

в Минске – 8 (017) 328 66 83, 328-59-09;

в Минской области – 8 (017) 331-64-59;

в Могилевской области – 8 (0222) 62-48-97, 62-41-94, 62-54-22.

Информацию на горячие линии можно сообщить до 16 декабря 2019 года.

В настоящее время создана межведомственная рабочая группа, а также рабочие группы в регионах республики, в состав которых вошли представители Комитета госконтроля, Минобразования, Минздрава, Минжилкомхоза, МВД, МЧС, Госстандарта и их территориальных подразделений. В ближайшее время специалисты проведут проверки по вопросам, связанным с обеспечением соответствующих государственным стандартам условий пребывания детей в школах.
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