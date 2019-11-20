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ЭКОНОМИКА РБ
ФИНАЛ СТАРТАП-ФОРУМА MOGILEV INVEST DAY СОСТОИТСЯ 22 НОЯБРЯ
13:35 20.11.2019
Финал стартап-форума Mogilev Invest Day состоится 22 ноября в книжном магазине «Читайбург» (ТЦ Алиса, боковой вход).
По словам начальника отдела поддержки и развития малого предпринимательства УКП «Могилевский городской центр развития малого предпринимательства» Альбины Самусенко, мероприятие станет частью Всемирной недели предпринимательства.
Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, 15 ноября текущего года состоялся полуфинал стартап-форума. На его площадке было представлено 27 идей. Для финала жюри отобрало 15 из них.
«Начинающие предприниматели ищут специалистов в различных отраслях, им нужны новые мысли, свежий взгляд, экспертная поддержка, позитивная энергия, - отметила Альбина Самусенко. - На итоговом мероприятии каждый автор сможет презентовать свою задумку и получить обратную связь, краш-тест идеи, чтобы, учитывая все рекомендации, воплотить ее в жизнь. По его финала бизнес - идеи высокого уровня получают шанс найти инвестиции на сумму Br200 тыс.»
Организаторы мероприятия: комитет экономики Могилевского областного исполнительного комитета, УКП «Могилевский городской центр развития малого предпринимательства».
Генеральный спонсор и официальный партнер: ОО «Инвестиционный клуб «ДЭКРО»»
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