В Минской области с начала 2019 года на 65% больше погибло людей в результате производственного травматизма – 33 человека против 20 в аналогичном периоде 2018 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, в порядке реагирования органы прокуратуры Минской области провели 64 проверки соблюдения директивы №1 от 11 марта 2004 года «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины», законодательства об охране жизни и здоровья граждан, обеспечении безопасных условий труда и иных гарантий в сфере трудовых отношений.

По их результатам прокуроры подготовили 156 актов надзора, из них 12 представлений в адрес территориальных исполнительных и распорядительных органов, включая Минский облисполком, организаций и предприятий региона, инициировали привлечение к дисциплинарной ответственности 186 лиц, к административной – 41.

Как установлено, значительное количество несчастных случаев со смертельным и тяжелым исходом произошло из-за нарушений потерпевшими трудовой и производственной дисциплины, локальных нормативных актов, невыполнения руководителями и профильными специалистами предприятий содержащихся в них требований по охране труда.

Среди характерных нарушений - допуск сотрудников к выполнению работ без предварительных и периодических медицинских осмотров, проверки знаний и прохождения обучения, инструктажа по охране труда; отсутствие средств индивидуальной защиты и спецодежды; неудовлетворительная организация рабочих мест; несоблюдение сроков пересмотра инструкций по охране труда для работ повышенной опасности.

Чаще всего законодательство об охране труда нарушали в организациях агропромышленного комплекса области.

Как оказалось, не была достаточно эффективна и работа созданных при райгорисполкомах мобильных групп, цель которых – оказать практическую и методическую помощь при исполнении законодательства об охране труда в строительстве, организациях АПК и иных сферах деятельности.

Проверки также показали, что руководители предприятий и специалисты по охране труда не всегда проходили проверку знаний в профильных комиссиях райгорисполкомов.

Прокуратура Минской области взяла на контроль выполнение требований актов надзора, направила информацию о допущенных нарушениях в сфере охраны труда в Минское областное объединение профсоюзов.