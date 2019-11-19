Депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси на заседании 19 ноября во втором чтении приняли проект закона «О бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на 2020 год».

Как сообщает сайт Палаты представителей, законопроект определяет источники формирования доходов бюджета фонда, их объем и направления использования средств фонда. Устанавливает порядок исполнения бюджета фонда.

Общая сумма доходов фонда запланирована в размере 17201,8 млн руб.

Наибольший удельный вес в структуре взносов на государственное социальное страхование занимают обязательные страховые взносы — 99,1%, или 14 841,2 млн руб.

Взносы на профессиональное пенсионное страхование рассчитаны в сумме 135,4 млн руб. (0,9%).

Неналоговые доходы бюджета фонда составляют 262,3 млн руб. Наибольший удельный вес 56,7% в неналоговых доходах бюджета фонда занимают доходы от размещения средств профессионального пенсионного страхования в уполномоченном банке — 148,6 млн руб., другие неналоговые доходы составляют 113,7 млн руб.

Общая сумма субвенций на возмещение расходов, финансирование которых согласно законодательству осуществляется из республиканского бюджета, составляет 1963 млн руб. (11,4% доходов бюджета фонда).

Расходная часть бюджета фонда рассчитана в сумме 16964,7 млн руб. Основная сумма расходов направляется на пенсионное обеспечение — 78,3%, или 13281,7 млн руб. На выплату пособий по временной нетрудоспособности, материнству, семейных пособий, пособий по временной нетрудоспособности по уходу за ребенком, пособий по уходу за инвалидом первой группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста, на погребение, а также оказание услуг по их выплате направлено 3431,7 млн руб., или 20,2% расходов бюджета.

Кроме того, запланировано финансирование по другим статьям расходов в соответствии с целевым назначением средств фонда.

Бюджет фонда на 2020 год сформирован с превышением доходов над расходами в сумме 237,1 млн руб. за счет средств профессионального пенсионного страхования.