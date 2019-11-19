С 5 по 9 февраля 2020 года в Минске (проспект Победителей, 14) состоится крупнейший международный книжный форум – XXVIІ Минская международная книжная выставка-ярмарка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерство информации, мероприятия выставки пройдут не только на площадках выставочного комплекса, но и в книжных магазинах, библиотеках, музеях, будут организованы презентации, автограф-сессии, встречи с авторами, мастер-классы и многое другое.

Почетным гостем книжного форума будет Российская Федерация, центральным экспонентом – Соединенные Штаты Америки.

Минская международная книжная выставка-ярмарка – одна из самых крупных профессиональных книжных выставок на постсоветском пространстве, которая открывает международный календарь книжных выставок и является своего рода отчетом работы книгоиздателей Беларуси за прошедший год.