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ЭКОНОМИКА РБ


«ГОМСЕЛЬМАШ» ПРЕДСТАВИЛ НОВИНКУ НА ВЫСТАВКЕ В ГАННОВЕРЕ
09:52 20.11.2019

ОАО «Гомсельмаш» приняло участие в выставке AGRITECHNICA-2019, которая прошла 10-16 ноября в Ганновере (Германия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, «Гомсельмаш» провел премьерный показ уникальной разработки – зерноуборочного комбайна ПАЛЕССЕ GS 4218 CNG, работающего на метане. Его более ранняя модификация GS4118K уже работает на полях в Беларуси и России, а теперь газомоторный комбайн выходит на международный рынок.

Экологичность, отвечающая самым высоким стандартам, экономичность и инновационность ПАЛЕССЕ GS 4218 CNG привлекли посетителей из разных уголков мира. Пристальное внимание комбайну уделили гости из Польши и Франции, а предпринимателей из Германии заинтересовало партнерство с «Гомсельмашем».
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