|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.11.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
«ГОМСЕЛЬМАШ» ПРЕДСТАВИЛ НОВИНКУ НА ВЫСТАВКЕ В ГАННОВЕРЕ
09:52 20.11.2019
ОАО «Гомсельмаш» приняло участие в выставке AGRITECHNICA-2019, которая прошла 10-16 ноября в Ганновере (Германия).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, «Гомсельмаш» провел премьерный показ уникальной разработки – зерноуборочного комбайна ПАЛЕССЕ GS 4218 CNG, работающего на метане. Его более ранняя модификация GS4118K уже работает на полях в Беларуси и России, а теперь газомоторный комбайн выходит на международный рынок.
Экологичность, отвечающая самым высоким стандартам, экономичность и инновационность ПАЛЕССЕ GS 4218 CNG привлекли посетителей из разных уголков мира. Пристальное внимание комбайну уделили гости из Польши и Франции, а предпринимателей из Германии заинтересовало партнерство с «Гомсельмашем».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.11.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 19.11.2019
Курсы в банках
на 20.11.2019
Конвертация в банках
на 20.11.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте