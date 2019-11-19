ОАО «Гомсельмаш» приняло участие в выставке AGRITECHNICA-2019, которая прошла 10-16 ноября в Ганновере (Германия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, «Гомсельмаш» провел премьерный показ уникальной разработки – зерноуборочного комбайна ПАЛЕССЕ GS 4218 CNG, работающего на метане. Его более ранняя модификация GS4118K уже работает на полях в Беларуси и России, а теперь газомоторный комбайн выходит на международный рынок.

Экологичность, отвечающая самым высоким стандартам, экономичность и инновационность ПАЛЕССЕ GS 4218 CNG привлекли посетителей из разных уголков мира. Пристальное внимание комбайну уделили гости из Польши и Франции, а предпринимателей из Германии заинтересовало партнерство с «Гомсельмашем».