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ЭКОНОМИКА РБ


ОБУЧАЮЩИЕ ТРЕНИНГИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРОЕКТУ «ЗЕЛЕНЫЕ ШКОЛЫ» ПРОЙДУТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ
09:30 20.11.2019

В рамках проекта международной технической помощи «Вовлечение общественности в экологический мониторинг и улучшение управления охраной окружающей среды на местном уровне», который финансируется Европейским союзом и реализуется Программой развития ООН в Беларуси в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды и Министерством образования с ноября 2019 г. по февраль 2020 г. будут проведены обучающие тренинги для педагогов и преподавателей учреждений образования по реализации образовательного проекта «Зеленые школы».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, более 500 педагогических работников примут участие в 28 обучающих тренингах в Брестской, Витебской, Гродненской, Минской, Могилевской, Гомельской областях и Минске.

Тренинги пройдут по программе повышения квалификации педагогических работников образовательного проекта «Зеленые школы» с учетом особенностей его реализации в каждой области страны. Для освещения отдельных тем будут приглашены профильные специалисты по различным экологическим направлениям.

Участники тренингов смогут обменяться опытом, актуализировать и углубить знания по направлениям проекта (биоразнообразие, энергосбережение, водосбережение, обращение с отходами, информационно-экологические мероприятия по работе с местным сообществом, качество атмосферного воздуха), и ознакомиться с возможностями использования Орхусской конвенции в своей работе.

Ожидается, что участники получат стимул для продолжения активной деятельности по реализации проекта «Зеленые школы» и в дельнейшем смогут поделиться с коллегами и обучающимися учреждений образования по всей Беларуси полученной информацией. Это поможет расширить сеть учреждений образований Беларуси, которые реализуют проект, а также ускорит получение статуса «Зеленая школа» заинтересованными учреждениями образования.
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