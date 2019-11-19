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ЭКОНОМИКА РБ
ТРАНСПОРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ МИНСКА ЗА ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ СНИЗИЛИ ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ НА 4,7%
17:50 19.11.2019
В январе-октябре 2019 г. организациями и индивидуальными предпринимателями столицы перевезено 59,5 млн. тонн грузов, или 95,3% от объема грузов, перевезенных в январе-октябре 2018 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении Минска, грузооборот транспорта составил 25,7 млрд. тонно-километров, или 97,6% к аналогичному периоду 2018 года.
Услугами пассажирского транспорта в январе-октябре 2019 г. воспользовались 666,4 млн. человек, или 104,2% к аналогичному периоду 2018 года.
Пассажирооборот транспорта составил 10 098,2 млн. пассажиро-километров, или 116% к уровню января-октября 2018 г.
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