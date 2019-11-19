В январе-октябре 2019 г. организациями и индивидуальными предпринимателями столицы перевезено 59,5 млн. тонн грузов, или 95,3% от объема грузов, перевезенных в январе-октябре 2018 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении Минска, грузооборот транспорта составил 25,7 млрд. тонно-километров, или 97,6% к аналогичному периоду 2018 года.

Услугами пассажирского транспорта в январе-октябре 2019 г. воспользовались 666,4 млн. человек, или 104,2% к аналогичному периоду 2018 года.

Пассажирооборот транспорта составил 10 098,2 млн. пассажиро-километров, или 116% к уровню января-октября 2018 г.