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ЭКОНОМИКА РБ


НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ГЕОМАТИКЕ ПРОЙДЕТ 20-21 НОЯБРЯ В БГУ
17:15 19.11.2019

Международная научно-практическая конференция «Геоматика: образование, теория и практика» пройдет 20-21 ноября в Белорусском государственном университете.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БГУ, свои исследования представят около 100 специалистов из Беларуси, Испании и России. Среди белорусских вузов участниками выступают сотрудники БГУ, Белорусского национального технического университета, Полоцкого государственного университета, Гродненского государственного университета им. Я. Купалы, Белорусской государственной орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственной академии.

В рамках пленарного заседания прозвучат доклады сотрудников кафедры геодезии и космоаэрокартографии Александра Романкевича, Вячеслава Пейхвассера и Владимира Храмова. Они расскажут о становлении картографического производства в Беларуси и проанализируют Национальный атлас Беларуси. Также на тему «Авиакосмические системы и технологии в дистанционном зондировании Земли» выступит заведующий отделом аэрокосмических исследований НИИ прикладных физических проблем им. А.Н. Севченко Борис Беляев.

Работа конференции организована по пяти секциям: «Геодезия и пространственные данные», «Картография, тематическое и атласное картографирование», «Дистанционное зондирование и фотограмметрия», «Геоинформационные системы и технологии», «Образование в сфере геоматики».

21 ноября пройдет круглый стол «Актуальные вопросы развития геоматики на современном этапе». Ученые обсудят современные технологии получения и обработки пространственных данных, применение методов и подходов наук о Земле для решения специальных задач на основе информационных систем и технологий и др.

Организатором конференции выступила кафедра геодезии и космоаэрокартографии факультета географии и геоинформатики БГУ. Мероприятие приурочено к 50-летию кафедры геодезии и космоаэрокартографии и 85-летию факультета географии и геоинформатики вуза.
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