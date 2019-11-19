Предприятия системы Министерства лесного хозяйства в 2019 году приняли на работу 312 молодых специалистов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, большинство из них – 216 человек – выпускники ССУЗов: Полоцкого государственного лесного колледжа, Борисовского государственного колледжа, Витебского государственного технологического колледжа и иных учебных заведений. Еще 96 специалистов пришли работать в отрасль после окончания вузов: Белорусского государственного технологического университета, Полесского государственного университета, Гомельского государственного университета и др.

В нынешнем году лидером по количеству трудоустроенных молодых специалистов стала Брестская область: здесь свое первое место работы получили сразу 21 выпускник. Заметно обновился кадровый состав и в Гомельской области (19 молодых специалистов), Минской области (18 молодых специалистов), Могилевской области (17 молодых специалистов). В лесхозы Витебской области пришли работать 9 выпускников, Гродненской – 2. Пополнились кадрами и некоторые республиканские предприятия. Так, в РУП «Белгослес» начали работать сразу 7 молодых специалистов, в ГУ «Беллесозащита» - 2, в УП «Белгипролес» - 1.

В 2018 году организации отрасли приняли на работу 276 молодых специалистов. Это на 36 человек меньше, чем в 2019-м.

Молодые специалисты трудоустроены в отрасли на различных должностях: начиная от помощника лесничего и заканчивая инженерами и бухгалтерами. В зависимости от условий работы варьируется и уровень заработной платы молодых специалистов. Так, отдельным выпускникам лесохозяйственные учреждения уже в начале карьеры готовы платить свыше 1300 руб.

21 ноября на базе ГЛХУ «Бегомльский лесхоз» состоится республиканский семинар-совещание «Лес — молодежь — будущее». В рамках мероприятия молодые специалисты пообщаются с руководством отрасли, а также ознакомятся с опытом ведения лесного хозяйства в Витебской области.