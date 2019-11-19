В январе-октябре 2019 г. оптовый товарооборот Минска составил 53 697,3 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 95,1% к уровню января-октября 2018 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, розничный товарооборот в январе-октябре 2019 г. составил 12 663,8 млн. рублей, или 104,2% в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2018 г.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 93,1% розничного товарооборота города, в январе-октябре 2019 г. составил 11 796,1 млн. рублей, или 105,7% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания за десять месяцев 2019 г. составил 1 152,7 млн. рублей, или 111,7% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода предыдущего года.