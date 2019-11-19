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ЭКОНОМИКА РБ


РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2020 ГОДУ БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ НА 16% - СЕРГЕЙ РУМАС
16:28 19.11.2019

В 2020 году расходы бюджета на развитие инновационной деятельности будут увеличены на 16%. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на открытии Всемирной недели предпринимательства.

«Мы стараемся делать все, чтобы бизнес чувствовал, что его смелые и инновационные решения государством поддерживаются», – подчеркнул премьер-министр.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, в числе основных событий Всемирной недели предпринимательства в Беларуси – IX Международный форум предпринимательства, который состоится 19 ноября в Минске, и I Региональный форум предпринимательства (пройдет 20 ноября в Бресте). Состоятся также конференции FinTech Day, Investor's Factory, соревнование стартапов Belbiz Battle, награждение лучшего ментора 2019 года. Во время Всемирной недели предпринимательства традиционно планируется наградить лучших предпринимателей года в Беларуси.

Всемирная неделя предпринимательства (GEW) – глобальная инициатива, которая проходит в одно и то же время в 170 странах мира с целью продвижения имиджа предпринимательства, развития делового сотрудничества и поиска новых идей. Официальным представителем GEW в Беларуси является ООО «Центр деловых коммуникаций «Белбиз». Партнерами Всемирной недели предпринимательства в Беларуси стали Агентство США по международному развитию USAID, Банк развития, Министерство экономики, Международная финансовая корпорация (IFC), посольство Великобритании в Беларуси, Белагропромбанк, Банк БелВЭБ и проект по развитию местных инициатив ПРООН.

Всемирная неделя предпринимательства продлится до 24 ноября.
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