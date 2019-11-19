В состав концерна «Беллегпром» включено ООО «Мануфактура «Пралеска». Такое решение было принято на заседании Совета концерна, которое состоялось 18 ноября в Жодино на ОАО «Світанак».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне, на заседании рассмотрен широкий спектр вопросов: результаты работы предприятий легкой промышленности за 9 месяцев текущего года и задачи по выполнению доведенных показателей в четвертом квартале, использование отечественной кожи в собственном производстве, импортозамещение и охрана труда.

В мероприятии принял участие вице-премьер Игорь Ляшенко. До начала заседания он ознакомился с работой службы маркетинга «Світанка» и подчеркнул, что сегодня качественная маркетинговая стратегия позволяет предприятию развиваться, расширять рынки и завоевывать покупателя.

Заместитель председателя концерна Вячеслав Зайцев в своем выступлении остановился на предприятиях, ключевые показатели которых вызывают обеспокоенность, и отметил, что актуальными остаются вопросы закредитованности организаций, недостатка оборотных средств и квалифицированных кадров – как управленческих, так и рабочих.

Обсуждались проблемные аспекты работы кожевенно-обувных предприятий. И. Ляшенко напомнил, что в правительстве согласована стратегия развития данной отрасли, и призвал руководство концерна и организаций четко выстроить систему реализации утвержденных мер.

Во время доклада начальника управления научно-технического развития, энергетики и оборудования концерна Сергея Савило вице-премьер отдельно остановился на вопросах выработки оптимального алгоритма действий по профилактике чрезвычайных ситуаций на производстве и оперативному реагированию на несчастные случаи, а также акцентировал внимание участников заседания на неукоснительном соблюдении законодательства об охране труда.

Директор ОАО «Элема» Анатолий Венедиктов и директор ОАО «Світанак» Юрий Лукашевич поделились опытом работы по развитию фирменной торговой сети. Председатель концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина предложила руководителям предприятий развивать торговлю, в особенности экспорт, выходя на новые рынки единым пулом.

По окончании заседания председатель концерна «Беллегпром» Т. Лугина, председатель Жодинского горисполкома Дмитрий Заблоцкий и директор ОАО «Світанак» Ю. Лукашевич торжественно открыли первый магазин нового формата «Світанак. Дзеці».