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ЭКОНОМИКА РБ
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ПРАКТИКЕ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРОЙДЕТ 27 НОЯБРЯ В МИНСКЕ
15:32 19.11.2019
РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» проведет 27 ноября конференцию на тему «Действующая практика налогового законодательства и некоторые особенности его применения в 2020 году».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Витебской области, на конференции будут освещаться такие вопросы, как практика досудебного рассмотрения жалоб; состав затрат при налогообложении прибыли и рекомендации по порядку заполнения налоговых деклараций (расчетов) по налогу на прибыль; налог на добавленную стоимость (актуальные вопросы – ответы), а также рекомендации по порядку заполнения налоговых деклараций (расчетов) по налогу на добавленную стоимость.
Кроме того, участники заседания обсудят механизм применения ЭСЧФ и особенности проведения предварительного контроля с использованием АИС «Учет счетов-фактур».
На мероприятии также пойдет речь о системе контроля кассового оборудования (технический функционал и возможности личного кабинета пользователя), будут разбираться типичные ошибки и нарушения в работе с СККО.
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