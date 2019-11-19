РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» проведет 27 ноября конференцию на тему «Действующая практика налогового законодательства и некоторые особенности его применения в 2020 году».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Витебской области, на конференции будут освещаться такие вопросы, как практика досудебного рассмотрения жалоб; состав затрат при налогообложении прибыли и рекомендации по порядку заполнения налоговых деклараций (расчетов) по налогу на прибыль; налог на добавленную стоимость (актуальные вопросы – ответы), а также рекомендации по порядку заполнения налоговых деклараций (расчетов) по налогу на добавленную стоимость.

Кроме того, участники заседания обсудят механизм применения ЭСЧФ и особенности проведения предварительного контроля с использованием АИС «Учет счетов-фактур».

На мероприятии также пойдет речь о системе контроля кассового оборудования (технический функционал и возможности личного кабинета пользователя), будут разбираться типичные ошибки и нарушения в работе с СККО.