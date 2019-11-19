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ЭКОНОМИКА РБ
ОБЪЕМ ПРОМПРОИЗВОДСТВА МИНСКА В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ СОКРАТИЛСЯ НА 1,8%
15:10 19.11.2019
В январе-октябре 2019 г. объем промышленного производства Минска в текущих ценах составил 14 098,8 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 98,2% к уровню января-октября 2018 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, объем промышленного производства за десять месяцев в горнодобывающей промышленности вырос на 5,3%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 1,2% и в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений» − на 3,4%.
При этом в обрабатывающей промышленности столицы производство в январе-октябре текущего года упало по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,7%.
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