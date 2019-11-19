Заседание Межведомственного инфраструктурного координационного совета (МИКС), созданного в целях проведения последовательной государственной политики и координации развития объектов инфраструктуры, в том числе в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП), в который входят представители республиканских и местных органов управления, бизнес-среды, состоялось 16 ноября.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве экономики, участники заседания обсудили подходы по формированию Национальной инфраструктурной стратегии до 2030 года, ее увязку с основными стратегическими документами Беларуси и место в общей системе государственного планирования и прогнозирования.

Другими темами обсуждения стали ход реализации проекта «Реконструкция автомобильной дороги М-10: граница Российской Федерации (Селище) – Гомель – Кобрин, км 109,9 – км 195,15» на текущем этапе, концепции проектов ГЧП, предусматривающих создание объектов в сфере образования и спорта, вопросы реализации проектов ГЧП.

На заседании также утвержден отчет о деятельности МИКС за 2018-2019.