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ЭКОНОМИКА РБ


МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ МОЛОДЫХ ПЕРЕВОДЧИКОВ ПРОЙДЕТ В БГУ
14:23 19.11.2019

Двухдневный IV Международный научно-образовательный форум молодых переводчиков «Языковая личность и перевод» откроется 21 ноября в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, мероприятие станет информационной площадкой для обмена опытом между практиками и будущими специалистами в области переводческой деятельности.

Участниками форума станут более 100 переводчиков, ученых, преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов из Беларуси, России, Украины и Польши.

Состоится работа шести тематических секций: «Актуальные вопросы теории языка и переводоведения», «Перевод в профессиональной деятельности», «Язык, личность и межкультурная коммуникация», «Лингвостилистические и прагматические аспекты перевода», «Лингвокогнитивные и дискурсивные аспекты перевода», «Вопросы взаимодействия культур в художественном переводе».

В рамках форума запланированы встречи с практикующими переводчиками, преподавателями и учеными. С их участием состоится пленарное заседание, мастер-классы, обучающие семинары по переводу и круглый стол «Методология перевода: стратегия, методы, приемы».

Итогом двухдневной работы станет публикация сборника материалов форума, который будет доступен в электронной библиотеке БГУ и Научной электронной библиотеке eLibrary.ru.

Организатором научно-образовательного форума выступает кафедра теории и практики перевода факультета социокультурных коммуникаций БГУ.
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