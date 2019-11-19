|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.11.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ МОЛОДЫХ ПЕРЕВОДЧИКОВ ПРОЙДЕТ В БГУ
14:23 19.11.2019
Двухдневный IV Международный научно-образовательный форум молодых переводчиков «Языковая личность и перевод» откроется 21 ноября в БГУ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, мероприятие станет информационной площадкой для обмена опытом между практиками и будущими специалистами в области переводческой деятельности.
Участниками форума станут более 100 переводчиков, ученых, преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов из Беларуси, России, Украины и Польши.
Состоится работа шести тематических секций: «Актуальные вопросы теории языка и переводоведения», «Перевод в профессиональной деятельности», «Язык, личность и межкультурная коммуникация», «Лингвостилистические и прагматические аспекты перевода», «Лингвокогнитивные и дискурсивные аспекты перевода», «Вопросы взаимодействия культур в художественном переводе».
В рамках форума запланированы встречи с практикующими переводчиками, преподавателями и учеными. С их участием состоится пленарное заседание, мастер-классы, обучающие семинары по переводу и круглый стол «Методология перевода: стратегия, методы, приемы».
Итогом двухдневной работы станет публикация сборника материалов форума, который будет доступен в электронной библиотеке БГУ и Научной электронной библиотеке eLibrary.ru.
Организатором научно-образовательного форума выступает кафедра теории и практики перевода факультета социокультурных коммуникаций БГУ.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.11.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 19.11.2019
Курсы в банках
на 19.11.2019
Конвертация в банках
на 19.11.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте