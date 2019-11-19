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ЭКОНОМИКА РБ


ЛУКАШЕНКО: ДОБИВШИМСЯ ВЫСОТ И ЗАРАБОТАВШИМ ДЕНЕГ СПОРТСМЕНАМ НУЖНО ВНОСИТЬ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ БЕЛОРУССКОГО СПОРТА
14:07 19.11.2019

Успешным спортсменам, которые добились высот и заработали денег, тоже нужно вносить вклад в развитие белорусского спорта и помогать другим атлетам. Например, покупать инвентарь - те же ракетки во Дворец тенниса. Такое мнение высказал сегодня Александр Лукашенко на Олимпийском собрании НОК Беларуси.

"Если человек выходит на высокий уровень, он должен как-то участвовать в дальнейшем развитии спорта в стране. Таких видов достаточно: и футболисты, и хоккеисты, которые пока только деньги получают, а страну позорят", - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
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