Партнерство государства и бизнеса в сфере инноваций является необходимым условием динамичного развития страны. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на открытии Всемирной недели предпринимательства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, в числе основных событий недели – IX Международный форум предпринимательства, который состоится 19 ноября в Минске, и первый Региональный форум предпринимательства, он пройдет 20 ноября в Бресте.

Руководитель правительства отметил, что в этом году ключевой темой форума станет тема инноваций.

«Беларусь наряду с другими странами вступает в постиндустриальную информационную эру. Сегодня товары и услуги наукоемких производств, передовая техника и технологии буквально пронизывают все стороны жизнедеятельности людей. Цифровизация стала фактором конкурентоспособности практически во всех отраслях экономики и сфере государственного управления», – отметил премьер-министр.

Он добавил, что у Беларуси есть определенные достижения на этом пути: государство входит в первую десятку стран мира по таким показателям глобального инновационного индекса, как разработка мобильных приложений, изобретения и полезные модели, высшее образование, и в первую двадцатку – по экспорту IT-услуг.

«Есть успешный пример взаимодействия государства и бизнеса – это Парк высоких технологий, – отметил Сергей Румас. – За последние два года вклад ПВТ в валовой внутренний продукт, в экспорт практически удвоился».

Многое, по словам премьер-министра, делается государством для развития партнерских отношений с бизнесом. «Мы вышли на новый уровень общественного обсуждения регуляторных инициатив государственных органов управления, началась разработка законопроекта о саморегулируемых организациях, – отметил руководитель правительства. – Этот проект продолжит курс на ликвидацию излишних административных барьеров в деятельности бизнеса».

Много внимания в Беларуси уделяется совершенствованию финансовой поддержки предпринимательства. Правительство во взаимодействии с банками прорабатывает направления по упрощению доступа к финансовым ресурсам, расширяется линейка продуктов, предлагаемых банковской системой для предпринимателей для начала и развития бизнеса. На днях был подписан указ №412 «О поддержке экспорта».