В Беларуси созданы условия для проведения добровольной сертификации органической продукции. Это отмечает Госстандарт, комментируя принятые в рамках компетенции меры по реализации Закона Республики Беларусь «О производстве и обращении органической продукции», который вступил в силу 18 ноября 2019 года.

Производство органической продукции является нишевым видом деятельности в мире, интерес к которой возрастает как со стороны субъектов хозяйствования, так и потребителей. Развитие этого сегмента поддерживает и наша страна.

Субъект хозяйствования, физическое лицо, индивидуальный предприниматель могут заявить о том, что изготовленная и выпущенная ими в обращение в республике продукция является органической, пройдя добровольную сертификацию в Национальной системе подтверждения соответствия и получив право применения в маркировке знака «Органический продукт».

В настоящее время в качестве органа по сертификации органической продукции и процессов ее производства аккредитован Научно-практический центр по продовольствию Национальной академии наук Беларуси. Завершаются работы по аккредитации Белорусского государственного института метрологии (БелГИМ).

Одним из обязательных требований, предъявляемых к таким органам по сертификации, является наличие у них аккредитованной испытательной лаборатории, обладающей парком современного инструментального оборудования по контролю широкого спектра веществ-«химических загрязнителей», в первую очередь пестицидов.

Орган по добровольной сертификации и лаборатория также должны иметь высококвалифицированный персонал, прошедший обучение и стажировки в области сертификации органического производства и надлежащей аграрной практики.

С учетом того, что в республике пока отсутствует опыт сертификации органической продукции и процессов ее производства, разработаны и приняты временные методические рекомендации по проведению добровольной сертификации. Они были рассмотрены и одобрены Советом по подтверждению соответствия Национальной системы подтверждения соответствия.

При подготовке рекомендаций изучались международное и европейское законодательство и опыт в этой области, а также Российской Федерации, Казахстана, Украины, других стран.

Добровольная сертификация органической продукции и процессов ее производства проводится на соответствие требованиям государственных стандартов и других ТНПА на органическую продукцию и процессы ее производства. При этом в обязательном порядке должны соблюдаться требования ГОСТ 33980-2016 «Продукция органического производства. Правила производства, переработки, маркировки и реализации», ТКП 635-2019 «Общие правила производства органической продукции», а также постановлений министерств сельского хозяйства и продовольствия (от 15 марта 2019 г. № 19), здравоохранения (от 21 июня 2019 г. № 63) в части перечня допустимых для применения в органическом производстве веществ, средств, добавок, которые вступают в силу с 18 ноября.

ГОСТ 33980-2016 распространяется на продукцию органического производства растительного, животного, микробного происхождения, а также аквакультуры в натуральном, обработанном или переработанном виде, употребляемую человеком в пищу, используемую в качестве корма для животных, посадочного и посевного материала, и устанавливает требования к ее производству(изготовлению), хранению, транспортированию и реализации.

Требования документа гармонизированы с рекомендациями Кодекс Алиментариус и европейским регламентом, касающимися органической продукции, ее производства и маркировки.

Ознакомиться с указанными выше документами можно на сайте Госстандарта в тематическом баннере «Органический продукт» (https://gosstandart.gov.by/organic-product), а также в Национальном фонде технических нормативных правовых актов (tnpa.by http://www.tnpa.by/).

Процесс сертификации включает следующие этапы: подача и рассмотрение заявки и комплекта прилагаемых документов, анализ состояния производства, отбор образцов продукции и их испытания. В номенклатуру контролируемых показателей в обязательном порядке включается содержание остатков пестицидов, установленные законодательством республики. Сертификат при положительных результатах будет выдаваться на пять лет с последующей ежегодной плановой периодической оценкой. При этом в обязательном порядке будут проводиться испытания и анализ состояния производства продукции, на которую получен сертификат.

Временные методические рекомендации по проведению добровольной сертификации будут применяться до конца 2020 года. По результатам практики их применения будут отработаны специфические подходы к проведению добровольной сертификации органической продукции и процессов ее производства. В последующем планируется закрепить их в соответствующих нормативных документах.

Применение указанных требований и подходов направлено на то, чтобы обеспечить потребителю уверенность в том, что сертифицированная продукция действительно является органической.

Получение добровольного сертификата дает основания к применению в маркировке продукции знака «Органический продукт».

Он представляет собой кольцо, внутри которого расположен листок растения и изображения букв в виде надписей «Органический продукт» и «Беларусь», которые могут быть нанесены как на русском, так и на белорусском языке.

Кольцо, листок растения и надписи наносятся в зеленом цвете на белом фоне. Если у производителя отсутствуют технические возможности нанесения знака в цветном исполнении, он может быть черно-белым. Минимальный базовый размер знака ‒ 6 мм.

Следует также отметить, что Госстандарт разработал и принял порядок формирования и ведения реестра производителей органической продукции. Он будет содержать сведения о производителях органической продукции, имеющих сертификат соответствия, выданный в Национальной системе подтверждения соответствия, и видах выпускаемой ими продукции. Реестр будет размещаться в свободном доступе на сайте Госстандарта. Наличие такого ресурса позволит потребителям и другим заинтересованным сторонам осуществлять компетентный выбор органической продукции при ее приобретении, а также выявлять случаи, когда это свойство продукции заявлено необоснованно.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, пока в стране отсутствуют товары со знаком «Органический продукт». Вместе тем отечественные организации уже обращаются за разъяснениями по проведению добровольной сертификации, проявляя интерес к этой работе.