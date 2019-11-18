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ЭКОНОМИКА РБ


ФАКТЫ НЕЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕЛЬХОЗЗЕМЕЛЬ ВЫЯВЛЕНЫ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
12:50 19.11.2019

Факты неэффективного использования сельхозземель выявлены в Гомельской области. Такая информация прозвучала на коллегии Комитета государственного контроля Гомельской области, где рассматривались вопросы эффективного и рационального использования земель сельхозназначения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, на территории региона выявлено более 2 тыс. га земель сельхозназначения, заросших древесно-кустарниковой растительностью. На контроле райисполкомов и главного управления землеустройства Гомельского облисполкома находится свыше 15,5 тыс. га земель, где требуется навести порядок.

При этом десятки гектаров неиспользуемых сельскохозяйственных земель сельхозназначения остаются вне поля зрения местных органов власти.

Областной Комитет госконтроля установил факты безответственного отношения землепользователей к земельным ресурсам.

Так, в Буда-Кошелевском районе ОАО «Рогинь» с 2018 года не использовало пахотные земли общей площадью 367,9 га возле деревень Рогинь, Лозов и Слободка, которые заросли сорной растительностью.

Отделом землеустройства Чечерского райисполкома не приняты своевременные меры в отношении ОАО «Ботвиново», допустившего зарастание древесно-кустарниковой растительностью 11 га пахотных земель возле д. Шиловичи.

В Кормянском районе КСУП «Совхоз «Богдановичи» не использовало сельскохозяйственные земли общей площадью 17,1 га возле н.п. Городок. Эти земли остались без должного внимания и со стороны отдела землеустройства райисполкома.

Поскольку меры реагирования по данным фактам были приняты несвоевременно, 396 га фактически выбыли из оборота в 2019 году.

Комитетом госконтроля Гомельской области установлены также факты неиспользования земельных участков после проведения работ по их восстановлению за счет государственных средств.

Например, в Лоевском районе КСУП «Бывальки» не использовало земельный участок после раскорчевки в 2018 году неплодоносящих садов за счет бюджетных средств. В результате 11 га заросло древесно-кустарниковой и сорной растительностью.

В Буда-Кошелевском районе ОАО «УваровичиЭлит» не приняло меры по вовлечению в хозяйственный оборот земельного участка площадью более 18 га, на котором в 2015 году за счет бюджетных средств проведена раскорчевка неплодоносящих садов.

В Светлогорском районе КСУП «Полесское» не использовало сельскохозяйственные земли сельхозназначения площадью 53,7 га, введенные в хозоборот после проведения в 2018 году работ по реконструкции мелиоративной системы р. Иппа.

Непринятие структурными подразделениями райисполкомов своевременных мер по фактам бесхозяйственного отношения к земельным ресурсам со стороны землепользователей приводит к тому, что сельскохозяйственные земли используются неэффективно, а государственные средства, направленные на вовлечение неиспользуемых земель в сельхозоборот, не приносят отдачи.

Контроль за эффективным и рациональным использованием земель будет продолжен.
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