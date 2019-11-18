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ЭКОНОМИКА РБ


КОМПАНИЯ A1 РАСШИРИТ ОБЪЕМ УСЛУГ И ИЗМЕНИТ УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ НА НЕКОТОРЫХ ТАРИФНЫХ ПЛАНАХ
12:22 19.11.2019

Провайдер телеком-, ИКТ- и контент-услуг A1 изменяет условия обслуживания по некоторым тарифным планам мобильной связи для физических и юридических лиц, а также анонсирует специальное новогоднее предложение для новых абонентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, с 1 декабря на большинстве действующих тарифных планов для физлиц, появившихся в портфолио компании в 2019 г., будет расширен пакет услуг, включенный в абонентскую плату: увеличен объем интернет-трафика, количество SMS и/или добавлены опции безлимитного использования дополнительных услуг.

Так, для абонентов тарифных планов «Комфорт M», «Комфорт L», «Комфорт XL» объем включенного интернет трафика увеличится и составит 10, 25 и 40 ГБ соответственно, при этом также будут добавлены: безлимит на мессенджеры – для «Комфорт S», безлимит на мессенджеры и социальные сети – для «Комфорт M», безлимит на YouTube – для «Комфорт XL». У тарифного плана «Комфорт L» появится опция безлимит звонков в другие сети в рамках акции для всех абонентов тарифного плана.

На молодежных тарифных планах линейки lemon также произойдет увеличение объема интернет-пакетов в 2-2,5 раза при сохранении возможности их накопления: абонентам тарифного плана lemon Y станут доступны 8 ГБ, а lemon X – 20 ГБ.

Станет доступным для подключения пакет «Безлимитный интернет до 2 Мбит/с» на тарифных планах lemon X, «Комфорт L», «Комфорт XL», а также пакет «Ночной безлимит» на «Комфорт S», «Комфорт M» и «Комфорт L».

На тарифных планах «Привет. Звонки», «Привет. Звонки+Интернет» в зависимости от подписки пакет интернет-трафика будет расширен до 800 МБ, а также удвоено количество SMS.

Вместе с расширением объема предоставляемых услуг произойдет изменение стоимости абонентских плат, минут, SMS, сверх включенных в абонентскую плату, дополнительных услуг некоторых тарифных планов, стартовавших в 2019 г., стоимости опции «Безлимитные звонки во все сети», а также стоимости опции «Безлимитный интернет» на архивных тарифных планах линеек «Комфорт» и «Комфорт+».

В рамках новогоднего предложения со 2 декабря по 31 декабря 2019 г. всем новым абонентам, которые подключатся к тарифным планам «Комфорт M» и «Комфорт L», «Комфорт XL» будет предоставлен пакет «Безлимитный интернет» без взимания оплаты сроком на 1 год и скидка 50% на абонентскую плату в течение 6 месяцев, а при подключении на тарифные планы lemon X и lemon Y будет предоставлена опция «Безлимитный интернет» на скорости до 4 Мбит/с без взимания оплаты сроком на 1 год.

Также изменения условий обслуживания коснутся и корпоративных клиентов. Так, с 1 декабря 2019 г. на тарифных планах линейки для юридических лиц «Бизнес-план» будет добавлен новый пакет интернет-трафика «Безлимитный интернет на скорости до 2 Мбит/с». Одновременно с появлением дополнительной опции изменится стоимость сверх включенных в абонентскую плату интернет-трафика и голосовых вызовов в другие сети, а также стоимость услуги «Безлимит минут во все сети». Кроме того, для пользователей тарифных планов архивной линейки «Комфорт+ для бизнеса» изменится стоимость опции «Безлимитный интернет».
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