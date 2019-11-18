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ЭКОНОМИКА РБ


ДЕСЯТЬ КРУПНЫХ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ МИНСКА ОБЕСПЕЧИЛИ ПОЧТИ ТРЕТЬ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
12:09 19.11.2019

В Минске осуществляют деятельность 136,5 тыс. субъектов хозяйствования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минску, в составе хозяйствующих субъектов 58,5 тыс. организаций и 78 тыс. индивидуальных предпринимателей. Пательщиками налогов (сборов) также являются 267,2 тыс. граждан.

По итогам десяти месяцев текущего года в десятку крупных плательщиков столицы вошли: ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», ЗАО «Белорусская нефтяная компания», РУП «МИНСКЭНЕРГО», ООО «Табак-инвест», СООО «Мобильные ТелеСистемы», ИООО «ЛУКОЙЛ Белоруссия», унитарное предприятие «А1», ЗАО «МИНСКИЙ ЗАВОД ВИНОГРАДНЫХ ВИН», ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» – управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП», ООО «ЕВРОТОРГ».

Данными организациями уплачено в бюджет 3,1 млрд руб., или почти треть доходов консолидированного бюджета города.
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