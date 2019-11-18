Министерство юстиции 12 ноября 2019 г. зарегистрировало изменения и дополнения, внесенные в устав Общественного объединения «Ветераны Чернобыля».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, общественное объединение изменило свой статус с местного на республиканский и будет распространять свою деятельность на всю территорию республики. ОО также изменило свое название на Белорусское республиканское общественное объединение ликвидаторов и инвалидов Чернобыльской катастрофы «Ветераны Чернобыля».

Целями деятельности БРОО ликвидаторов и инвалидов Чернобыльской катастрофы «Ветераны Чернобыля» являются: привлечение внимания общественности к героизму и мужеству участников ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы в 1986-1990 годах; объединение усилий граждан, желающих принять участие в оказании помощи, направленной на защиту социальных и медицинских прав лиц, участвовавших в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и пострадавших от катастрофы на ЧАЭС, и другие.