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ЭКОНОМИКА РБ
ОО «ВЕТЕРАНЫ ЧЕРНОБЫЛЯ» ИЗМЕНИЛО СВОЙ СТАТУС С МЕСТНОГО НА РЕСПУБЛИКАНСКИЙ, А ТАКЖЕ НАЗВАНИЕ
11:28 19.11.2019
Министерство юстиции 12 ноября 2019 г. зарегистрировало изменения и дополнения, внесенные в устав Общественного объединения «Ветераны Чернобыля».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, общественное объединение изменило свой статус с местного на республиканский и будет распространять свою деятельность на всю территорию республики. ОО также изменило свое название на Белорусское республиканское общественное объединение ликвидаторов и инвалидов Чернобыльской катастрофы «Ветераны Чернобыля».
Целями деятельности БРОО ликвидаторов и инвалидов Чернобыльской катастрофы «Ветераны Чернобыля» являются: привлечение внимания общественности к героизму и мужеству участников ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы в 1986-1990 годах; объединение усилий граждан, желающих принять участие в оказании помощи, направленной на защиту социальных и медицинских прав лиц, участвовавших в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и пострадавших от катастрофы на ЧАЭС, и другие.
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