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ЭКОНОМИКА РБ
ТРАНСПОРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ СНИЗИЛИ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ НА 5,7%
10:59 19.11.2019
В январе-октябре 2019 г. организациями и индивидуальными предпринимателями перевезено 358,3 млн. тонн грузов, или 94,3% к январю-октябрю 2018 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, грузооборот составил 108,4 млрд. тонно-километров, или 94,1% к соответствующему периоду 2018 года.
Услугами пассажирского транспорта в январе-октябре 2019 г. воспользовалось 1632,1 млн. человек, или 100,3% к соответствующему периоду 2018 года.
Пассажирооборот составил 22 736,2 млн. пассажиро-километров, или 106,5% к уровню января-октября 2018 г.
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