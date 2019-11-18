В январе-октябре 2019 г. организациями и индивидуальными предпринимателями перевезено 358,3 млн. тонн грузов, или 94,3% к январю-октябрю 2018 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, грузооборот составил 108,4 млрд. тонно-километров, или 94,1% к соответствующему периоду 2018 года.

Услугами пассажирского транспорта в январе-октябре 2019 г. воспользовалось 1632,1 млн. человек, или 100,3% к соответствующему периоду 2018 года.

Пассажирооборот составил 22 736,2 млн. пассажиро-километров, или 106,5% к уровню января-октября 2018 г.