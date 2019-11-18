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ЭКОНОМИКА РБ


В НОЯБРЕ-ДЕКАБРЕ ВО ВСЕХ ШКОЛАХ СТРАНЫ ПРОЙДУТ ПРОВЕРКИ
10:44 19.11.2019

В ноябре-декабре текущего года во всех школах страны пройдут проверки условий пребывания детей. Такая информация прозвучала 18 ноября в Комитете государственного контроля на совещании, на котором в режиме видеоконференцсвязи обсуждались вопросы организации проверочных мероприятий в школах Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, в ходе проверок будут изучено состояние систем отопления, вентиляции, водоснабжения, соблюдение санитарных норм и правил, требований безопасности и др.

В ближайшее время будет создана межведомственная рабочая группа, в состав которой войдут представители Комитета госконтроля, Аппарата Совета министров, Минобразования, Минздрава, Минжилкомхоза, МВД, МЧС, Госстандарта. Рабочую группу возглавят заместитель председателя Комитета госконтроля Александр Курлыпо и министр образования Игорь Карпенко. Аналогичные рабочие группы формируются и в регионах республики.

Кроме того, в ближайшее время в Комитете государственного контроля Беларуси и областных комитетах госконтроля будут организованы «горячие линии» – жители столицы и регионов смогут сообщить о проблемах функционирования школ.

В работе совещания, которое провел председатель Комитета госконтроля Леонид Анфимов, приняли участие заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, руководители министерств образования, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям.
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