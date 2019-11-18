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ЭКОНОМИКА РБ


ОПТОВЫЙ ТОВАРООБОРОТ В БЕЛАРУСИ ЗА 10 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА СНИЗИЛСЯ НА 4,6%
10:37 19.11.2019

В январе-октябре 2019 г. оптовый товарооборот в Беларуси составил 79,2 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 95,4% к уровню января-октября 2018 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, розничный товарооборот за десять месяцев 2019 г. составил 40,5 млрд. рублей, или на 4,6% больше в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2018 г.

Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 14 рублей против 12,8 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90,6% розничного товарооборота республики, в январе – октябре 2019 г. составил 36,7 млрд. рублей, или 106,4% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания в январе-октябре 2019 г. составил 2,4 млрд. рублей, или 106,9% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.
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