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ЭКОНОМИКА РБ


НОВЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ ВАГОН-ДЕФЕКТОСКОП ПОСТУПИЛ В РАСПОРЯЖЕНИЕ БЖД
09:58 19.11.2019

Новый современный вагон-дефектоскоп поступил в распоряжение Белорусской железной дороги (БЖД).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, новый вагон-дефектоскоп серии ВД-УМТ-2 предназначен для проведения комплексной диагностики объектов железнодорожной инфраструктуры ультразвуковым, магнитным, визуально-измерительным и оптическим методами неразрушающего контроля.

В вагоне-дефектоскопе, который прибыл в Минск, применены инновационные решения. Его оснащение было выполнено с учетом запросов Белорусской железной дороги.

Вагон-дефектоскоп оснащен программным обеспечением «ИНТЕГРАЛ» и регистрирующим комплексом, который фиксирует данные диагностики, текущие координаты пути и скорость движения вагона-дефектоскопа, а также осуществляет архивацию и хранение документов контроля всех диагностических систем. Кроме того, внедрены многоканальный дефектоскоп «ЭХО-КОМПЛЕКС-2», бесконтактная система измерения профиля рельсов «СОКОЛ-2» и система визуально-измерительного обнаружения дефектов рельсов «СВОД-2».

Применена система автоматизированной обработки результатов контроля «АСТРА». Она позволит ускорить и упростить обработку большого объема информации. Эти и другие функции повысят эффективность расшифровки диагностических параметров. Анализ и мониторинг полученных данных позволят перейти от фиксации отказов к прогнозированию предотказных состояний рельсов и планированию необходимых ремонтных и регламентных работ (шлифовки, репрофилирования, наплавки, замены).

После завершения наладки оборудования и обучения персонала современный диагностический комплекс будет задействован на всем полигоне Белорусской железной дороги для неразрушающего контроля рельсов и обследования состояния других элементов верхнего строения пути.

«Это позволит повысить оперативность и достоверность диагностики железнодорожных рельсов и элементов стрелочных переводов, что, в свою очередь, положительно скажется на безопасности движения поездов», - отметили в пресс-центре БЖД.
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