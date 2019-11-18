В структуре поступлений в бюджет Минска по категориям плательщиков в январе-октябре 2019 года лидирует негосударственный сектор экономики столицы с долей 73,5%, в том числе вклад организаций негосударственного сектора составляет 68,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в инспекции МНС по Минску, на организации государственного сектора приходится 26,5% всех поступлений, на физических лиц – 3,1%, на индивидуальных предпринимателей – 1,9%.

В Минске насчитывается 134,0 тыс. субъектов негосударственного сектора экономики и почти 2,6 тыс. субъектов государственного сектора. Данными плательщиками внесено в бюджет 7,8 млрд. рублей и 2,9 млрд. рублей соответственно.