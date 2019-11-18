ЭКОНОМИКА РБ

ПРОДУКЦИЯ КОНДИТЕРСКОЙ ФАБРИКИ «СПАРТАК» ЗАВОЕВАЛА ГРАН-ПРИ И «ЗОЛОТО» РЕСПУБЛИКАНСКОГО СМОТРА «СМАКАТА-2019»

09:33 19.11.2019 СП ОАО «Спартак» приняло участие в Республиканском смотре качества хлебобулочных и кондитерских изделий «Смаката-2019». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, кондитерская фабрика заявила на конкурс шесть продуктов. Жюри оценило качество, соответствующее госстандартам и основным органолептическим показателям. Все представленные продукты были отмечены высшей наградой. В частности, Гран-при I степени - вафельный батончик Smile Time фундук; печенье «Постное» с семечками подсолнечника и льном; вафли сливочные; Золотыми медалями отмечены печенья «Весенняя рапсодия», «Импрессо» с кунжутом и «Московские хлебцы».