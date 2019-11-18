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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ПРОМПРОИЗВОДСТВО В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ ВЫРОСЛО НА 0,6%
09:28 19.11.2019
В январе-октябре 2019 г. объем промышленного производства в Беларуси в текущих ценах составил 94 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 100,6% к январю-октябрю 2018 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, объем промпроизводства в горнодобывающей промышленности подрос на 0,5%, в обрабатывающей промышленности – на 0,7%, в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 1,6%.
При этом промпроизводство в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года не изменилось.
Доля отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции составила 15,5%.
Запасы готовой продукции на конец отчетного периода составили 5,036 млрд. рублей, или 65,3% от среднемесячного объема промышленного производства.
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