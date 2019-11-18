Индекс цен на квартиры в Минске на протяжении трех недель поднимался на 0,4%, но тенденция не получила продолжения. За последние 7 дней индекс не изменился и составляет и 1386 $/м2.

Как пишет информационно-аналитический центр Realt.by, за последний месяц рынок новостроек пополнился рядом новых объектов, что привело к остановке роста среднего уровня цен и даже небольшой коррекции. Средняя цена квартир на первичном рынке жилья опустилась за неделю, c 11 по 18 ноября 2019 года, на 0,3% и составила 1312 $/м2.

Предложение квартир увеличилось после двух недель сокращения и достигло самого высокого уровня за последние 1,5 месяца. Количество выставленных на продажу квартир выросло на 1,7%, а наиболее популярных у покупателей 1-комнатных квартир стало больше на 3,6%. Также ощутимо пополнился сегмент 3-комнатных квартир (+2,6%).

Средний уровень цен предложения 1-комнатных квартир вплотную подобрался к круглой отметке в 1500 $/м2., но преодолеть ее так и не смог. По итогам недели «однушки» подешевели на 0,1%, 3-и 4-комнатные квартиры на 0,2−0,3%. Единственным типом квартир с положительной ценовой динамикой стали 2-комнатные (+0,3%).

В трех районах города по итогам недели было зафиксировано снижение цен, которое, впрочем, не превышало 0,2%. В остальных районах цены на квартиры выросли, максимальные темпы были зафиксированы в Партизанском районе столицы (+1,1%).

Центральный район лидирует по темпам роста цен за последний месяц, несмотря на то что последние две недели динамика была негативной.

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация: Брест — 803 $/м2 (+0,3%), Витебск — 614 $/м2 (+0,6%), Гомель — 616 $/м2 (+0,1%), Гродно — 728 $/м2 (-0,4%), Могилев — 634 $/м2 (+0,2%).