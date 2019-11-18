XII Международная научно-техническая конференция «Квантовая электроника» пройдет 19-21 ноября в Белорусском государственном университете.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БГУ, в формате пленарных заседаний, презентаций и стендовых докладов эксперты обсудят вопросы, связанные с теоретическими проблемами квантовой электроники, ее системами и методами, физики лазеров, компьютеризации лазерных исследований, прикладными исследованиями и методическими аспектами преподавания.

От БГУ свои доклады представят ученые факультетов радиофизики и компьютерных технологий, физического, биологического, НИИ прикладных физических проблем им. А.Н. Севченко, прикладных проблем математики и информатики и ядерных проблем.

Среди тем выступлений обозначены: «Коаксиальный терагерцовый волновод с внешним слоем графена», «Синтез метаматериалов и метаповерхностей на основе метода минимальных автономных блоков и технологий глубокого обучения», «Экранирование пучков электромагнитных волн с осевой симметрией экранами из пермаллоя», «Определение факторов, влияющих на интенсивность электролюминесценции пленок диоксида кремния, имплантированных олово», «Наноструктуры на торце оптического волокна для фотоакустических преобразователей», «Теория, методы, системы оптико-физических измерений в условиях априорной неопределенности» и др.

Участниками форума станут более 150 ученых, специалистов, преподавателей, аспирантов и студентов из Беларуси, России, Украины и Польши.

По итогам работы конференции будет опубликован сборник с материалами докладов участников.

Организаторами конференции выступают БГУ, Министерство образования Беларуси, Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований, Институт физики им. Б.И. Степанова НАН РБ и научно-техническая ассоциация «Оптика и лазеры».