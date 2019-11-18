Реальные располагаемые денежные доходы населения Минска (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в январе-сентябре 2019 г. выросли на 8,3% к уровню января-сентября 2018 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении Минска, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 69,2%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,9%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 16,5%, доходы от собственности и прочие доходы – 6,4%.