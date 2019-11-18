ЭКОНОМИКА РБ

НА БЕЛОРУССКО-ЛИТОВСКОЙ ГРАНИЦЕ В ПУНКТЕ ПРОПУСКА «РАЙГАРДАС» ДО 15 ДЕКАБРЯ БУДЕТ ОРГАНИЗОВАНО РЕВЕРСИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ

16:21 18.11.2019 В пункте пропуска «Райгардас» (с белорусской стороны – «Привалка») на белорусско-литовской границе до 15 декабря будут проводиться работы. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном пограничном комитете, в этот период в литовском погранпереходе будет организовано реверсивное движение.