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ЭКОНОМИКА РБ
ПЕРВЫЙ ЗАММИНИСТРА СВЯЗИ ПРОВЕДЕТ 22 НОЯБРЯ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН В ЧЕРВЕНЕ
15:55 18.11.2019
Первый заместитель министра связи и информатизации Сергей Нестерович проведет 22 ноября прием граждан и юридических лиц в Червене.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, задать вопросы можно с 12.00 до 13.00 в Червенском узле электросвязи (ул. Барыкина, 60а).
Одновременно будет подключена прямая телефонная линия по телефону: 8 (01714) 52531.
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