ЭКОНОМИКА РБ

ПЕРВЫЙ ЗАММИНИСТРА СВЯЗИ ПРОВЕДЕТ 22 НОЯБРЯ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН В ЧЕРВЕНЕ

15:55 18.11.2019 Первый заместитель министра связи и информатизации Сергей Нестерович проведет 22 ноября прием граждан и юридических лиц в Червене. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, задать вопросы можно с 12.00 до 13.00 в Червенском узле электросвязи (ул. Барыкина, 60а). Одновременно будет подключена прямая телефонная линия по телефону: 8 (01714) 52531.