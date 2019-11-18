ЭКОНОМИКА РБ

ВРП МИНСКА ЗА ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ ВЫРОС НА 0,9%

15:43 18.11.2019 Объем валового регионального продукта (ВРП) Минска за январь-октябрь 2019 г. в текущих ценах составил 29,3 млрд руб. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении Минска, ВРП за десять месяцев текущего года в сопоставимых ценах вырос на 0,9 процентных пункта к уровню января-октября 2018 г.