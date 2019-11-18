|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.11.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ВРП МИНСКА ЗА ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ ВЫРОС НА 0,9%
15:43 18.11.2019
Объем валового регионального продукта (ВРП) Минска за январь-октябрь 2019 г. в текущих ценах составил 29,3 млрд руб.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении Минска, ВРП за десять месяцев текущего года в сопоставимых ценах вырос на 0,9 процентных пункта к уровню января-октября 2018 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.11.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 18.11.2019
Курсы в банках
на 18.11.2019
Конвертация в банках
на 18.11.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте