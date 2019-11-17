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ЭКОНОМИКА РБ


МЕБЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ БЕЛАРУСИ ПРЕДСТАВЛЯЮТ ПРОДУКЦИЮ НА ВЫСТАВКЕ В МОСКВЕ
15:38 18.11.2019

Последние новинки мебельного производства предприятий концерна «Беллесбумпром» представлены на международной выставке «Мебель-2019», которая проходит 18-22 ноября в Москве (Россия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, мебель белорусского производства на крупнейшем мебельном форуме в восточной Европе представляют ведущие предприятия концерна: ЗАО «ХК «Пинскдрев», ЗАО «Молодечномебель», ОАО «Гомельская мебельная фабрика «Прогресс», ОАО «Слониммебель», ОАО «Гомельдрев», ОАО «Речицадрев», ОАО «Могилевдрев», Ельская мебельная фабрика ОАО «Мозырский ДОК». Также ОАО «Белорусская лесная компания» представит широкий ассортимент древесных плит для мебельного производства.

Международная мебельная выставка в Москве – одно из важнейших и стратегически важных событий для предприятий концерна. Российский рынок на протяжении многих лет является для них наиболее освоенным и самым крупным. В общем объеме экспорта мебели на долю России приходится более 60%. За 9 месяцев 2019 года предприятиями концерна в Россию экспортировано мебельной продукции на 53,8 млн долларов США, что на 3,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом, включая другие виды продукции, предприятия концерна за январь-сентябрь текущего года поставили в Россию товаров на 136,3 млн долларов США, что на 10% больше, чем за 9 месяцев 2018 года. Таким образом, мебель в общей структуре экспорта предприятий концерна в Россию занимает почти 40%.

Помимо работы на выставочной экспозиции, представители белорусских мебельных предприятий активно участвуют в деловой программе выставке, проводят много встреч, переговоров, устанавливают новые контакты и заключают соглашения о сотрудничестве.

Экспортный потенциал мебельных предприятий концерна совместно с Ассоциацией предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности Беларуси будет представлен на Международной конференции «Быть в бизнесе» и В2В встрече для мебельной отрасли Connect leads, которые проводятся в рамках выставки.

Участие в данной конференции примет около 600 представителей из многочисленных профессиональных ассоциаций и союзов и бизнес-кругов из разных стран (страны СНГ, Турция, Иран и др.). В частности, ассоциаций мебельных и деревообрабатывающих предприятий, ассоциаций строительных подрядчиков, работающих по системе «под ключ», застройщиков офисов, ассоциаций гостиничного бизнеса России (Сочи), Казахстана, Татарстана, руководители сетевых мебельных магазинов, менеджеры по закупкам мебели сетевых мебельных магазинов, дизайнеры интерьеров, рестораторы и многие другие.

Нынешняя выставка уже 31-я по счету. Общая площадь экспозиции составляет около 80 тыс. кв. м. Свою продукцию представят 833 компании из 24 стран и 146 городов России. Ежегодно выставку посещает более 40 тысяч специалистов и посетителей.

Это крупнейшая отраслевая выставка, которая ежегодно становится главным событием мебельного рынка в России и Восточной Европе. Каждую осень в «Экспоцентре» собираются ведущие мировые бренды и производители, дизайнеры и специалисты по интерьеру для демонстрации новых коллекций и лучших образцов мебельной моды, эффективного делового общения и развития бизнеса.

Выставка определяет актуальные тенденции мебельного рынка и объединяет на своей площадке производителей и дистрибьюторов различных направлений с потребителями. Здесь представлен широкий выбор элитной и бюджетной мебели для спален, столовых, гостиных, детских, а также кухни от производителя, диваны и кресла, мебельная фурнитура, отделочные материалы и разнообразные предметы интерьера.
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