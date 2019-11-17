|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.11.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПО САНАЦИИ И БАНКРОТСТВУ ОБСУДИЛИ В МИНЭКОНОМИКИ
15:02 18.11.2019
В Министерстве экономики 15-16 ноября состоялся семинар с сотрудниками Департамента и территориальных органов по санации и банкротству.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в министерстве, перед участниками семинара выступил заместитель министра экономики Юрий Чеботарь о задачах, стоящих перед территориальными органами в части улучшения работы с заявлениями и обращениями участников рынка и граждан, организации взаимодействия с исполкомами по вопросам социально-экономического развития регионов, включая финансовое оздоровление предприятий.
В ходе семинара рассмотрены практические вопросы, возникающие при проведении проверок и административных процессов в отношении антикризисных управляющих. С разъяснениями о новеллах административно-деликтного права и их правоприменении выступил представитель Национального центра законодательства и правовых исследований. Были разобраны на реальных примерах кейсы по различным стадиям административного производства.
Выступившие на семинаре директор Департамента по санации и банкротству Александр Мирониченко, его заместители Мария Покало и Станислав Садовников обратили внимание на проблемные вопросы деятельности территориальных органов по санации и банкротству и способы их решения, в том числе целесообразность продолжения санации не выполняющих планы предприятий, придание административной практике предупредительного характера, недопущение подмены органом по делам о банкротстве собственников и кредиторов при рассмотрении дел о банкротстве, а также переноса коммерческих споров в административные процессы.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.11.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 18.11.2019
Курсы в банках
на 18.11.2019
Конвертация в банках
на 18.11.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте