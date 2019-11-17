В Министерстве экономики 15-16 ноября состоялся семинар с сотрудниками Департамента и территориальных органов по санации и банкротству.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в министерстве, перед участниками семинара выступил заместитель министра экономики Юрий Чеботарь о задачах, стоящих перед территориальными органами в части улучшения работы с заявлениями и обращениями участников рынка и граждан, организации взаимодействия с исполкомами по вопросам социально-экономического развития регионов, включая финансовое оздоровление предприятий.

В ходе семинара рассмотрены практические вопросы, возникающие при проведении проверок и административных процессов в отношении антикризисных управляющих. С разъяснениями о новеллах административно-деликтного права и их правоприменении выступил представитель Национального центра законодательства и правовых исследований. Были разобраны на реальных примерах кейсы по различным стадиям административного производства.

Выступившие на семинаре директор Департамента по санации и банкротству Александр Мирониченко, его заместители Мария Покало и Станислав Садовников обратили внимание на проблемные вопросы деятельности территориальных органов по санации и банкротству и способы их решения, в том числе целесообразность продолжения санации не выполняющих планы предприятий, придание административной практике предупредительного характера, недопущение подмены органом по делам о банкротстве собственников и кредиторов при рассмотрении дел о банкротстве, а также переноса коммерческих споров в административные процессы.