Заместитель начальника инспекции – начальник управления оперативных мероприятий инспекции Министерства по налогам и сборам Беларуси по Гродненской области Дмитрий Горбацевич проведет 20 ноября прямую телефонную линию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Гродненской области, задать вопросы можно с 9.00 до 13.00 по телефону 8 (0152) 45-30-30.