В 2019 году более 200 тыс. жителей Витебщины исчислены и предъявлены к уплате имущественные платежи за находящиеся во владении, в пользовании, собственности либо в аренде земельные участки, а также домовладения, квартиры, дачные домики, гаражи и другие сооружения, в сумме 10607 тыс. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Витебской области, несмотря на то, что установленный законодательством срок для добровольной уплаты налога на недвижимость и платежей за землю истек 15 ноября, еще более 45000 плательщиков не рассчитались с бюджетом. Общая сумма задолженности составляет более 2519,2 тыс. рублей или 23,7% от предъявленных к уплате.

За несвоевременную уплату налогов действующим законодательством предусмотрена административная ответственность, а также начисляются пени.