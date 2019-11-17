В Гродненской области не достигнут эффект от мероприятий по вовлечению в хозяйственный оборот всего неиспользуемого государственного имущества. Это было отмечено на заседании коллегии Комитета государственного контроля Гродненской области, на котором рассмотрен вопрос эффективности работы местных исполнительных и распорядительных органов по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов недвижимости госсобственности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, на 1 октября 2019 года из запланированных календарными графиками 209 неиспользуемых объектов коммунальной собственности вовлечено в хозяйственный оборот 50 (24%). Из подлежащих согласно графикам продаже 195 объектов продано 39 (20% от задания), безвозмездно передано – 4 из 5 объектов.

В 2019 году подлежат списанию 52 неиспользуемых объекта коммунальной собственности. Фактически по состоянию на 01.10.2019 списано 27 объектов.

Слабо ведется работа по вовлечению в 2019 году в оборот 9 объектов областной формы собственности. В настоящее время ни один из них не вовлечен оборот, что ставит под сомнение выполнение доведенного календарного графика.

План по вовлечению в экономический оборот неиспользуемых объектов районной и городской собственности на начало октября выполнен только на 25%.

Для выстраивания эффективной работы в регионе имеются все необходимые инструменты, в т.ч. право продавать объекты за одну базовую величину, передавать их в безвозмездное пользование, сдавать в аренду, использовать в собственных целях. Однако не всеми органами управления применяются эти инструменты. Так, путем продажи не вовлечен в хозяйственный оборот ни один из запланированных объектов в Вороновском, Зельвенском и Дятловском районах.

Наибольшее количество неиспользуемых объектов находится в собственности Гродненского областного потребительского общества (на 1 октября числилось 194 объекта, площадь которых составляет более 50,4 тыс. кв. м). Площадь земельных участков, на которых находятся неиспользуемые объекты, составляет свыше 112 га. При этом облпотребобщество несет расходы по уплате налогов на недвижимость и землю.

В Гродненской области наблюдается тенденция по оптимизации сельских учреждений образования, культуры и здравоохранения. Не используются и подлежат продаже 46 объектов в сфере образования, 23 – культуре, 17 – здравоохранении.

Кроме того, негативно сказывается на доходной части бюджета отсутствие должного внимания при распоряжении государственным имуществом, что позволяет допускать организациям (учреждениям) факты несвоевременного перечисления в бюджет причитающейся суммы арендной платы, а также пересмотра договорных обязательств, что влечет недопоступление сумм в бюджет.