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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЯМАЯ ЛИНИЯ НАЧАЛЬНИКА ИМНС ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОЙДЕТ 20 НОЯБРЯ
12:55 18.11.2019
Начальник инспекции Министерства по налогам и сборам Беларуси по Витебской области Валерий Лобацевич проведет 20 ноября прямую телефонную линию.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Витебской области, задать вопросы можно с 9.00 до 12.00 по телефону 8 (0212) 49-36-60.
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