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ЭКОНОМИКА РБ


ЭФФЕКТИВНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ ЖКХ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ – КГК
12:41 18.11.2019

На заседании коллегии Комитета госконтроля Могилевской области рассмотрены результаты контроля за работой жилищно-коммунального хозяйства области, эффективное функционирование которого должным образом не обеспечивается.

Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, основными проблемными вопросами в сфере ЖКХ области являются: ненадлежащая реализация госпрограммы «Комфортное жилье и благоприятная среда», снижение объемов производства и выручки от реализации услуг, рост затрат, большое количество нерентабельных и низкорентабельных организаций ЖКХ, наличие у них значительных сумм просроченной дебиторской и кредиторской задолженностей, значительный удельный вес убыточных (неприбыльных) организаций, недостаточный уровень заработной платы, некачественное оказание жилищно-коммунальных услуг, неэффективное расходование денежных средств, многочисленные нарушения законодательства, иные.

Существенное влияние на сложившееся положение дел оказали непринятие местными органами власти достаточных мер по реализации государственной политики в сфере ЖКХ, анализу состояния дел в этой отрасли, управлению деятельностью подведомственных организаций ЖКХ; значительная зависимость отрасли от государственного финансирования; наличие в организациях ЖКХ обременительных «лишних» недвижимых активов, непрофильных объектов, выполнение ими несвойственных «навязанных» функций; недостаток квалифицированных кадров; несовершенство законодательства; низкий уровень правовой культуры населения в вопросах функционирования ЖКХ, ненадлежащее соблюдение гражданами законодательства в этой сфере.

По итогам заседания коллегией Комитета государственным органам внесен ряд предложений по улучшению положения дел в сфере ЖКХ. Их реализация взята на контроль.
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