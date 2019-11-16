|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.11.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НАЧАЛЬНИК ИМНС БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕТ 22 НОЯБРЯ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН В ИВАНОВО
12:20 18.11.2019
Начальник инспекции МНС по Брестской области Юрий Лилисон проведет 22 ноября выездной личный прием граждан, индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц в Иваново.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Брестской области, задать вопросы можно с11.00 до 12.00 в управлении по работе с плательщиками по Ивановскому району инспекции МНС по Пинскому району (ул. Комарова, 15, каб.1).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.11.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 16.11.2019
Курсы в банках
на 18.11.2019
Конвертация в банках
на 18.11.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте