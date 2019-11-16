ЭКОНОМИКА РБ

НАЧАЛЬНИК ИМНС БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕТ 22 НОЯБРЯ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН В ИВАНОВО

12:20 18.11.2019 Начальник инспекции МНС по Брестской области Юрий Лилисон проведет 22 ноября выездной личный прием граждан, индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц в Иваново. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Брестской области, задать вопросы можно с11.00 до 12.00 в управлении по работе с плательщиками по Ивановскому району инспекции МНС по Пинскому району (ул. Комарова, 15, каб.1).