В бюджет Витебской области за январь – октябрь 2019 года в консолидированный бюджет области поступило 1542,6 млн руб., в том числе в республиканский бюджет – 324,9 млн руб., в местный бюджет – 1217,7 млн руб.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Витебской области, в разрезе видов налогов наибольшие суммы поступили по подоходному налогу – 423,2 млн руб., или 27,4% в доходах консолидированного бюджета, по акцизам – 242,6 млн руб., или 15,7%, по налогу на добавленную стоимость – 221,7 млн руб., или 14,4%, по налогу на прибыль – 177,8 млн руб., или 11,5%, по налогу на недвижимость – 84,4 млн руб., или 5,5%, по налогу при упрощенной системе налогообложения – 49,7 млн руб., или 3,2%, по земельному налогу – 36,2 млн руб., или 2,3%.